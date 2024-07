Usmate Velate: la Guardia di Finanza mette i sigilli all’area Villaggio dei Pini

Presunta corruzione nel settore urbanistico a Usmate Velate: le Fiamme gialle continuano nelle loro indagini e anche mercoledì 17 luglio, hanno fatto visita negli uffici comunali di corso Italia per ulteriori approfondimenti. Nella medesima giornata hanno posto inoltre i sigilli al cantiere edile del Villaggio dei Pini dove uno degli indagati avrebbe acquistato un immobile. L’indagine starebbe quindi sondando tutte le operazioni edilizie di una certa importanza avvenute recentemente in città, in via Medaglie d’Oro, in via San Rocco e ora il Villaggio dei Pini.

Intanto la giunta comunale, con una delibera datata 5 luglio, ha deciso di nominare l’avvocato Pietro Ferraris, dello studio legale associato Robaldo-Ferraris, di Milano, (incarico per quattromila euro oltre alle spese generali, IVA e oneri) per seguire la fase delle indagini preliminari e eventualmente predisporre gli atti per la costituzione di parte civile.

Usmate Velate: la Guardia di Finanza e lo smartphone di De Sena

Nel frattempo, proprio in riferimento al cantiere di via Villaggio dei Pini, tra gli indagati (l’indagine ad aprile aveva portato a nove misure restrittive, tra carcere e domiciliari), dopo una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Monza, è tornato in carcere, dai domiciliari, un imprenditore che sarebbe stato intercettato mentre parlava con la figlia a proposito della vicenda.

Infine, il legale del vicesindaco Pasquale De Sena, Maurizio Bono, sindaco di Arcore, ha richiesto con urgenza un incidente probatorio volto a tutelare il contenuto dello smartphone del suo cliente, sequestrato, ritendendo che l’apparecchio potrebbe contenere documenti o informazioni relative ai suoi assistiti, informazioni che devono essere tutelate nella loro privacy.