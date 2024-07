Usmate Velate: la Guardia di Finanza torna in municipio per il caso di presunta corruzione dell’ufficio tecnico

Nuova visita della Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Usmate Velate. Le fiamme gialle si sono presentate mercoledì pomeriggio 17 luglio in municipio presumibilmente per acquisire ulteriori fascicoli per le indagini di presunta corruzione nell’ambito urbanistico.

Usmate Velate: la Guardia di Finanza e le indagini della Procura

La vicenda cominciata nel giugno 2023 ha già portato a 9 arresti nello scorso mese di aprile tra cui anche l’ex responsabile dell’ufficio tecnico di Corso Italia. Nelle ultime settimane sono state frequenti le visite dei finanzieri in Comune per fare chiarezza e ulteriori approfondimenti sulla questione e acquisire altre informazioni per le indagini che sta svolgendo la Procura di Monza.