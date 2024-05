Trasporto organi, polizia locale di Meda da Linate al Policlinico e poi a Verona

Ennesima missione per la vita che vede in prima linea gli agenti della Polizia locale di Meda, guidati dal comandante Claudio Delpero. Questa volta gli operatori hanno raggiunto l’aeroporto di Milano – Linate per compiere un intervento di trasporto di 3 organi. Gli agenti, recuperati gli organi atterrati all’aeroporto, hanno proseguito la loro corsa raggiungendo il Policlinico di Milano e, successivamente, hanno completato l’operazione salvavita in direzione di un ospedale a Verona. La missione è iniziata martedì 30 aprile nel primo pomeriggio, intorno alle 14, e si è conclusa in serata.