Trasporto organi, polizia locale di Meda a Bergamo e a Brescia

Sabato 23 e mercoledì 27 marzo: Polizia locale di Meda in campo per il trasporto di organi in due distinte attività salvavita. Nella mattinata di sabato gli agenti medesi sono partiti alla volta del Policlinico di Milano per recuperare un rene e la consegna è avvenuta all’ospedale di Brescia; pochi giorni più tardi, invece, gli agenti coordinati dal comandante Claudio Delpero si sono recati all’ospedale San Gerardo di Monza per poi dirigersi all’ospedale di Bergamo di nuovo per la consegna di organi.

Trasporto organi, polizia locale e il progetto Meda per la vita

Nuove attività volte alla solidarietà e al servizio alla comunità: il comando della Polizia Locale di Meda prosegue con grande impegno il progetto “Meda per la vita“ che a dicembre 2023 ha segnato una pietra miliare nella provincia di Monza e Brianza. Il comando di Meda è infatti il primo ad essere adibito al trasporto degli organi, un compito di vitale importanza per salvare vite umane, beneficiando di un veicolo allestito appositamente per il delicato servizio. Il progetto prevede una stretta collaborazione con Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che gestisce il trasporto di organi attraverso una postazione attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.