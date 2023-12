Video Polizia locale di Meda: un’auto per trasportare organi, ecco come funziona il servizio

Il Comando della Polizia locale di Meda è uno dei pochi in Lombardia che si sono dotati di una macchina di servizio attrezzata e refrigerata in grado di trasportare a destinazione organi pronti per il trapianto. Tutto merito del comandante Del Pero e dei suoi agenti che del tutto volontariamente corrono dove c’è bisogno per portare una speranza di vita in tutto il nord Italia.

La polizia locale di Meda e il grazie degli ospedali

E il ringraziamento delle strutture sanitarie per loro è il regalo più bello per questa opera indispensabile ma del tutto anonima nei confronti dei beneficiari, che non sapranno mai di chi è parte del merito quando riapriranno gli occhi dopo l’operazione di trapianto.