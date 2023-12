Meda: primo trasporto salvavita per la polizia locale, organi da Varese a Milano e Padova

Primo trasporto salvavita per la nuova Alfa Giulia della polizia locale di Meda che su indicazione di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inaugurato il progetto “Meda per la vita” per il servizio di trasporto di organi.

Meda: primo trasporto salvavita per la polizia locale alle 8 di martedì 5 dicembre

Un’iniziativa ambiziosa che si è concretizzata martedì 5 dicembre in prima mattinata. Verso le 8, gli agenti e il comandante Claudio Delpero sono partiti da Meda diretti a Varese dove hanno potuto recuperare 3 organi. Di qui la consegna di un rene e un pancreas prima all’Ospedale Niguarda di Milano, per poi spostarsi verso Padova per la consegna del secondo rene.

Meda: primo trasporto salvavita per la polizia locale, «impegno a più livelli, organizzativo e formativo del personale»

Così il comandante Claudio Delpero: «La portata di questo intervento ha richiesto l’impegno del corpo di Polizia Locale a più livelli; sia organizzativo sia formativo del personale. Siamo orgogliosi di poter agire concretamente e mettere a disposizione la nostra competenza per questo progetto».

Segue l’assessore Mariani: «L’importanza di supportare questa iniziativa rappresenta la cura e l’amore della Città di Meda per la vita; un dono da preservare e valorizzare. Donare gli organi risveglia in noi un senso di calore e cura nei confronti dell’altro, difficile da esprimere a parola. Ecco che allora scegliamo di agirne il significato nel miglior modo possibile».