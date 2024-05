Monza e Brianza: SynLab dopo gli hacker, ripartono punti prelievo e centralini

Con il ripristino dei punti prelievo, SynLab Cam può considerare superato l’attacco hacker che, il 18 aprile, avevano mandato ko sistemi e centri in tutta Italia.

Monza e Brianza: SynLab dopo gli hacker, punti prelievo di nuovo operativi dal 2 maggio

Da giovedì 2 maggio sono tornati operativi anche tutti punti prelievo di Monza e provincia. Le prestazioni sono disponibili a libero accesso per le analisi cliniche di laboratorio, senza necessità di prenotazioni. Lo fa sapere l’azienda con una nota.

I Polidiagnostici di Monza e di Agrate e SynLab CamLei di Monza erano rimasti operativi per le prestazioni poliambulatoriali, ma sono tornati attivi i numeri di centralino: 03923971 per la sede di Monza, il numero 0396892999 per la sede di Agrate Brianza.

Monza e Brianza: SynLab dopo gli hacker, dove sono i punti prelievo

A Monza e provincia i Punti Prelievo attivi per l’accettazione e l’esecuzione di analisi di laboratorio sono, nel dettaglio: a Monza in via Missori, via Vittor Pisani SNC, viale Elvezia/via Martiri delle Foibe, Agrate Brianza in via Lecco, Brugherio in viale Lombardia, Cesano Maderno in via Giuseppe Garibaldi, Lissone in via San Carlo, Lentate sul Seveso in via Garibaldi, a Desio in via Diaz, a Villasanta in piazza Europa, a Biassono in via Mazzini, a Seregno in via Michelangelo Buonarroti.

Monza e Brianza: SynLab dopo gli hacker, il 18 aprile task force e denuncia

Il blocco delle attività era stato causato da un attacco cybercriminale che aveva mandato ko i sistemi informatici e telefonici e le attività in tutta Italia. L’azienda aveva istituito una task force e denunciato alle autorità competenti per la sicurezza e la protezione dei dati.