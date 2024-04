Attacco hacker a Synlab: fuori servizio anche i punti prelievo

Un attacco hacker e l’impossibilità, anche a distanza di ore, di stabilire quando “l’operatività completa potrà essere ripristinata“. Vittime i sistemi informatici di Synlab Italia, colpiti dai pirati nella giornata di giovedì. Conseguenza è stata una interruzione delle attività anche nei punti fisici di prelievo.

Attacco hacker a Synlab: sospese attività nei punti prelievo, medical center e laboratori

L’azienda, presente a Monza e in Brianza, è stata attaccata su tutto il territorio nazionale e ha istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni.

“In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati – ha fatto sapere tramite una nota – L’azienda è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti. Purtroppo, a causa dell’attuale situazione, informiamo i nostri Clienti e Pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti“.

Attacco hacker a Synlab: l’azienda invita a essere contattata sui social per necessità

Nella giornata di venerdì 19 aprile un aggiornamento: “Synlab manterrà informata la propria utenza sugli sviluppi della situazione attraverso i propri social media. Vi invitiamo a contattarci privatamente attraverso le chat dei nostri canali social per segnalarci la vostra richiesta. Sarà nostra premura cercare di rispondere in privato“.