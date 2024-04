Monza e Agrate, i polidiagnostici di Synlab al lavoro con limitazioni dopo l’attacco hacker

Dopo l’attacco hacker ai suoi sistemi informatici, che ha interessato l’intero territorio nazionale e che in via precauzionale, secondo le procedute di sicurezza informatica, ha provocato la disattivazione immediata di tutti i sistemi informatici aziendali, la situazione per Synlab, network impegnato nel settore dei servizi alla salute, sta progressivamente tornando alla normalità.

Synlab: le indicazioni per gli utenti delle prestazioni

Attraverso il proprio portale internet, Synlab ha infatti spiegato che «i Polidiagnostici Synlab Cam di Monza e di Agrate sono operativi per le prestazioni già prenotate, con poche limitazioni per alcuni esami strumentali (holter, spirodinamica , spirometrie con broncodilatatore, polisonnografie, uroflussometrie, Bi test – test combinato – e test per la preeclampsia). Per le prenotazioni già confermate nei prossimi giorni, è possibile contattare i numeri 340/ 7955481 e 351/ 6613902 per eventuali dubbi o emergenze».