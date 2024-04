Monza e Agrate: dopo gli hacker Synlab Cam riparte con le prenotazioni

Stanno riprendendo secondo un prospetto regionale le attività dei centri SynLab attaccati da hacker che, il 18 aprile, avevano mandato ko sistemi, medical center e punti prelievo in tutta Italia.

Monza e Agrate: dopo gli hacker Synlab Cam riattiva la possibilità di prenotare

In Brianza, i polidiagnostici Synlab Cam di Monza e Agrate Brianza e Synlab Cam Lei sono operativi sia per le visite già confermate sia per prenotare nuovi appuntamenti.

Da lunedì 22 aprile è possibile prenotare o avere delucidazioni ai numeri 340 795 5481, 351 661 3902 e 348 825 7584 dalle 8 alle 20.

Monza e Agrate: Synlab Cam denuncia alla polizia postale dopo l’attacco hacker

L’azienda ha fatto sapere di aver sporto denuncia alla polizia postale “e avviato la procedura di notifica preliminare all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali“.