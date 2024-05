Cesano, due fratelli arrestati per detenzione di droga: l’avevano “sparsa” in tutta la casa

Due fratelli di 19 e 25 anni, cesanesi, sono stati arrestati in città dai carabinieri della locale Tenenza con l’accusa di detenzione di droga in flagranza. I militari sono giunti ai due fratelli, nella serata di mercoledì 17 aprile, dopo il rinvenimento di una piccola quantità di marjuana, per uso personale, a un automobilista posteggiato in un luogo isolato del paese, “noto per essere frequentato da assuntori di stupefacenti”.

Cesano, due fratelli arrestati per droga: presunti spacciatori individuati da un consumatore

La pattuglia si è quindi appostata in osservazione fino a individuare in breve tempo i presunti spacciatori, i due fratelli, e la loro abitazione. Attraverso una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti oltre 140 grammi di hashish, 60 grammi di marjuana, 1 grammo di cocaina e 1000 euro in contanti, oltre che materiale per confezionare le dosi, bilancini elettronici di precisione e un coltello con residui di hashish e marijuana sulla lama.

Cesano, due fratelli trovati con la droga: l’avevano nascosta in varie parti della casa

A nulla è servito cercare di nascondere lo stupefacente in vari luoghi della casa: “in portarullini fotografici, nei cuscini di una sedia in giardino e in altre parti dell’abitazione” specificano i carabinieri. Tutto il materiale e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I due fratelli sono stati sottoposti a rito direttissimo al Tribunale di Monza: il 25enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre al 19enne è stato applicato l’obbligo di presentazione presso la Tenenza Carabinieri di Cesano Maderno.