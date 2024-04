Controlli a tappeto a Paderno Dugnano: arresto e denunce per spaccio

Vasta operazione anti droga dei carabinieri in diversi punti del territorio di Paderno Dugnano, tra cui via Bolivia, strada residenziale del quartiere di Palazzolo a pochi metri di distanza dalla stazione.

Controlli a tappeto a Paderno Dugnano: carabinieri con l’Unità cinofila

Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Tenenza, a conclusione di un servizio di controllo del territorio insieme al Nucleo Operativo della Compagnia di Sesto San Giovanni, della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Lombardia e del Nucleo Cinofili di Casatenovo, hanno arrestato un 37enne albanese, già con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti, controllato in piazza Meridiana, quindi in pieno centro e trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, nascosti all’interno di una cintura da uomo munita di cerniera, che teneva nella macchina parcheggiata.

Controlli a tappeto a Paderno Dugnano: 21enne denunciato, altra droga in un bar

Nell’ambito dei controlli della stessa serata di sabato, i militari hanno deferito in stato di libertà e sempre per detenzione ai fini di spaccio un 21enne, italiano, incensurato, trovato con 36 grammi di hashish e 16 di marijuana. Inoltre, in un bar hanno rivenuto e posto sotto sequestro a carico di ignoti, 17 grammi di cocaina, trovati all’esterno del locale.

È stata segnalata, come assuntore di stupefacenti, una persona trovata in possesso di 0,5 grammi di hashish.

Controlli a tappeto a Paderno Dugnano: personale Nas in due esercizi, anche quattro denunce per rissa

Ma l’attività è servita anche per altri accertamenti: unitamente al personale del NAS di Milano sono stati controllati due esercizi pubblici riscontrando carenze igienico-sanitarie per cui sarà inoltrata segnalazione all’Ats di Milano.

Infine sono stati denunciati in stato di libertà per rissa 4 soggetti di 36, 42, 34 e 29 anni, tutti egiziani, coinvolti in una lite in via Cernaia a Paderno Dugnano, il tutto riconducibile a problematiche di vicinato. Sul posto i militari hanno rinvenuto sedie rotte, aste di legno e una katana, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.