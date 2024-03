Meda: trasporto organi salvavita, polizia locale da Legnano a Brescia

Attività di trasporto organi: la Polizia locale di Meda recupera due reni all’ospedale di Legnano e li consegna a Brescia. Nella giornata di martedì 5 marzo, una pattuglia composta da due operatori è stata incaricata del recupero di due reni presso l’ospedale di Legnano. Gli agenti ha poi preso la strada verso l’ospedale di Brescia, dove era prevista la consegna dei due organi. L’obiettivo era garantire una consegna rapida e sicura, nell’ottica di massimizzare le possibilità di successo dei trapianti e di salvare vite umane.

Meda: trasporto organi salvavita, a bordo della Giulia Q4 in dotazione da dicembre 2023

La Polizia locale di Meda ha utilizzato la nuova Giulia Q4 di Alfa Romeo, bolide che dal dicembre 2023 si è aggiunto al parco auto della municipale e che viene impiegato per il trasporto degli organi in tutto il Nord Italia.

Meda: trasporto organi salvavita, il progetto

Il servizio di Trasporto Organi, operante su indicazione di Areu, è denominato “Meda per la vita” ed è ufficialmente iniziato lo il 5 dicembre dell’anno scorso. Un’iniziativa lodevole e preziosa che riempie il personale del comando di grande orgoglio per poter agire concretamente e mettere a disposizione la propria competenza per un’attività che è un vero progetto a favore della vita.

Meda è tra le prime città in Italia a fornire questo importante servizio per la collettività. A bordo della Giulia Q4 di Alfa Romeo, la super car in dotazione alla Polizia Locale di Meda, gli agenti coordinati dal comandante Claudio Delpero hanno effettuato martedì 5 marzo un altro viaggio dal grande valore etico e sociale.