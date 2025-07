Monza, niente parapetti anticaduta e quadro elettrico irregolare: sospesi due cantieri edili

Assenza di parapetti, una gru senza blocco di sicurezza e e un quadro elettrico non conforme alle normative. Motivi che hanno portato gli agenti della Polizia locale, Nucleo Presidio Quartieri, intervenuti per un controllo insieme a funzionari Ats, a sospendere le attività in due cantieri edili nel quartiere San Biagio. L’operazione congiunta – finalizzata al controllo del rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – è scattata nella mattinata di martedì 1° luglio.

Monza, sospesi due cantieri edili: il controllo congiunto a San Biagio

Dal Comando di via Marsala comunicano che sono in corso ulteriori accertamenti sulla documentazione obbligatoria dei due cantieri, “in particolare il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, la cui regolarità è attualmente oggetto di verifica”. Le attività potranno riprendere solo quando si saranno completamente adeguate alle normative vigenti ed esibiranno tutta la documentazione regolare.

“L’intervento condotto nel quartiere San Biagio – dichiara l’assessore alla sicurezza Ambrogio Moccia – si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio promosso dal Comune di Monza e conferma, ancora una volta, l’impegno costante della Polizia Locale di Monza, in sinergia con le altre realtà competenti, per la salvaguardia della salute dei cittadini in genere, e dei Lavoratori in particolare, come vuole l’etica sociale, prima ancora della legislazione, dove per salute deve intendersi uno ‘stato di completo benessere fisico, mentale e sociale’“.