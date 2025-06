Monza, sospesa l’attività di una azienda per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Attività sospesa per una azienda di logistica di Monza, che occupa una superficie di oltre 2.000 metri quadrati. Dopo controlli da parte della Polizia locale (Ufficio Presidio Quartieri) insieme a personale dell’Ispettorato del lavoro, vigili del fuoco e Ats. La sospensione della attività sarebbe scattata dopo che sono emersa “violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro”, con eventuali “pesanti ricadute sull’incolumità dei lavoratori”.

In particolare, dicono dal Comando di via Marsala, non sarebbe stata presentata la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio e sarebbe stata riscontrata l’assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) “da parte di alcune delle quattro società operanti nel sito”. Evidenziate inoltre “gravi mancanze nella sorveglianza sanitaria e nella formazione obbligatoria dei dipendenti”.

Monza: attività sospesa, un lavoratore risultato “completamente irregolare”

A seguito della relazione tecnica dei Vigili del Fuoco e dell’ATS, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. L’ispettorato del lavoro e gli agenti della Polizia Locale hanno avviato verifiche documentali sui 18 lavoratori presenti, uno dei quali sarebbe risultato “completamente irregolare”. Verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, “con l’obiettivo di garantire l’adeguamento dell’azienda alle normative di sicurezza e la tutela dei lavoratori coinvolti”.

“L’operazione svolta – afferma l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – rappresenta un’azione concreta di contrasto alle irregolarità nel settore della logistica, un comparto strategico ma spesso soggetto a dinamiche critiche sul fronte della sicurezza. L’attenzione dell’Amministrazione sul tema della sicurezza sul lavoro resterà alta, come dimostrato anche dalla recente stipula di un accordo con ATS su iniziativa della Prefettura e di un protocollo d’intesa per la sicurezza nei cantieri assieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili”.