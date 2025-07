Monza: ruba vestiti e si allontana, 19enne denunciato a piede libero

Ha arraffato un paio di capi di abbigliamento da un negozio di Monza, ha tolto le etichette e, una volta uscito, ha cercato di allontanarsi. Non ha però percorso molta strada. E’ stato infatti prontamente rintracciato dagli agenti della Polizia locale, subito allertati dal personale di sicurezza della attività e denunciato a piede libero.

Monza, 19enne denunciato: rintracciato dalla polizia locale

A finire nei guai è stato un 19enne residente nel Lecchese: martedì 1 luglio, poco dopo le 16, personale del Nucleo ufficio quartieri del Comando di via Marsala, in pattugliamento nel centro storico, dopo la segnalazione del furto si è messa alla ricerca del presunto autore, rintracciato poco dopo in un locale pubblico. Perquisito è risultato in possesso dei due capi di abbigliamento senza etichette ed è stato riconosciuto dal personale della sicurezza privata. La merce sottratta è stata restituita al punto vendita.