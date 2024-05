Vimercate: litigano in piazza Marconi e si accoltellano, due in ospedale

Chi casualmente, poco dopo la mezzanotte del 30 aprile, si fosse trovato a passare in piazza Marconi a Vimercate, avrebbe pensato che stessero girando l’ennesima replica di “Cavalleria rusticana”, film tratto da un’opera di Pietro Mascagni che a causa di eccessi passionali e di cocenti gelosie dei due protagonisti, si concludeva con un duello all’arma bianca fra i due contendenti. Ma non era così: i due duellanti, due sudamericani, dopo una serata probabilmente passata all’insegna dell’alcol, alla fine, per futili motivi, hanno iniziato a confrontarsi verbalmente ma con violenza.

Vimercate: litigano in piazza e qualche bicchiere di troppo

Discussione che ben presto è scivolata ben oltre, tanto che dimentichi della banalità delle loro discussioni hanno alla fine estratto due coltelli con i quali hanno iniziato a duellare. Resi quasi completamente ciechi dall’alcol i due contendenti sono andati ben al di là delle minacce e cominciato a sferrarsi violenti fendenti. Ben presto i due uomini, uno di 35 e l’altro di 43 anni, feriti da diverse coltellate in varie parti del corpo, tra cui all’addome, hanno iniziato a sanguinare.

Vimercate: litigano in piazza e i soccorsi

A quel punto qualcuno ha dato l’allarme al 118 che sono sopraggiunte con due ambulanze. Il primo ad essere soccorso è stato il 35enne che è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Milano, mentre il 43enne, che inizialmente, pur con gravi ferite e sanguinante si era allontanato, poco dopo ha chiesto aiuto alla caserma dei carabinieri di via Damiano Chiesa, a poche centinaia di metri da piazza Marconi. Quest’ultimo è stato invece trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, anche lui in codice rosso. Le loro condizioni, che all’inizio sembravano ben più gravi, alla fine sono state ridimensionate.

Non si conoscono ancora le cause del litigio, ma sembrano confermati futili motivi, aggravati dall’abuso di alcol. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Vimercate.