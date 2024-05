La scuola di Correzzana avrà un’Agorà Digital Smart grazie alla Regione

Pioggia di euro dal Pirellone per rendere ancora più digitale la scuola elementare di Correzzana.

Martedì 23 Aprile Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria del Bando “Scuola Digital Smart”, dedicato ai Comuni con meno di 5mila abitanti: la domanda di contributo formulata dal Comune di Correzzana è risultata vincitrice del contributo massimo di 100mila euro, sui 116mila euro di valore complessivo del progetto presentato. Il progetto finanziato è quello della “Agorà Digital Smart”, che prevede l’allestimento presso l’aula magna della Scuola Primaria di Correzzana di una tribuna mobile semicircolare e di attrezzature informatiche e digitali per permettere a bambini e docenti di sperimentare una didattica moderna e smart.

La scuola di Correzzana e il progetto

Lo spazio creato consentirà di ricreare, di volta in volta, un’aula universitaria per le lezioni frontali, un emiciclo parlamentare per i dibattiti aperti, un teatro per le rappresentazioni e le esposizioni singole o di gruppo, una sala cinematografica per visionare sui maxischermi contenuti digitali e audiovisivi, anche per mezzo di una serie di tablet che favoriranno l’interazione e il confronto.

Alla definizione del progetto – presentato lo scorso agosto 2023 – ha contribuito l’istituto comprensivo di Lesmo, con le dirigenti scolastiche Stefania Bettin prima e Elisabetta Biraghi poi e il corpo docente, per la scelta delle metodologie Steam e dei kit di apprendimento per la didattica 2.0, come per esempio i sistemi di coding adatti all’età delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria.

Nei prossimi mesi, gli Uffici Tecnico e Servizi Scolastici del Comune correzanesi lavoreranno per garantire la concretizzazione del progetto entro i termini previsti dal bando, così da mettere a disposizione della scuola le nuove attrezzature entro la fine dell’anno solare.