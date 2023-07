Nubifragio in Brianza, nuovi danni: una vittima a Lissone. Stazione di Monza chiusa, decine di alberi caduti sulle strade

Vento, pioggia, grandine. Danni a Monza e in Brianza lunedì 24 luglio intorno alle 14, altri danni a sommarsi a quelli del nubifragio di venerdì e una vittima, una donna di 58 anni schiacciata da un albero a Lissone.

Nubifragio in Brianza: i danni a Monza

A Monza numerosi alberi caduti, coperture divelte e volate via: traffico ferroviario fermo alla stazione per una lamiera caduta sui binari.

La stazione è chiusa (come anche quella di Gallarate). Ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso.

Meteo Stazione di Monza

Tante le situazioni di emergenza che si sono create in pochi minuti. In via Monviso, alle spalle del Castello del Torneamento, nel quartiere San Fruttuoso, due grossi alberi sono caduti in mezzo alla carreggiata impedendo il transito.

Anche il vicino asilo nido comunale di via Monviso è stato colpito: un paio di alberi, cadendo, hanno danneggiato la cancellata che delimita il perimetro della scuola. Un altro albero di grossa taglia è caduto nel cortile della scuola del Castello.

Meteo 24 luglio: Monza

In via Europa, nel quartiere Triante, a poca distanza, grossi brandelli di lamiere sono stati schiantati a terra dalla furia del vento. Alcuni di questi sono precipitati nel cortile del condominio al numero 11. Auto sepolte dai rami anche in via Mosè Bianchi, dove grossi parti di alberi abbattuti sono riversate in mezzo alla carreggiata. La violentissima tempesta ha colpito durante anche il giardino del monastero delle Sacramentine nel centro storico, che raccontano di un grosso albero caduto nel mezzo del loro giardino, che fortunatamente non ha però danneggiato le mura del monastero.

Meteo 24 luglio: Monza

Difficile raggiungere telefonicamente il numero unico di emergenza 112 per il gran numero di chiamate.

A preoccupare la cittadinanza sono le condizioni del cielo e le previsioni meteo che al momento prevedono temporali fino a tarda sera.

Nubifragio in Brianza: Lesmo, provinciale bloccata e poi riaperta

In Brianza non si contano gli alberi caduti. A Lesmo dalle 14.30 interrotto il traffico sulla strada provinciale per un pioppo caduto di traverso sulla carreggiata all’altezza del nuovo supermercato. La strada è stata sgomberata in un paio d’ore.

Meteo 24 luglio: Lesmo

Problemi alla linea elettrica poco lontano per un palo caduto, mentre via Ungaretti a Gerno si è nuovamente allagata.

Nubifragio in Brianza: Arcore

La conta degli alberi caduti dice 2 in via Gilera: la viabilità è interrotta a rotonda dell’Aldi e a Sant’Apollinare, accesso ad Arcore da Velate, strada Granarolo. Poi in via Beretta, via Carso, 2 in via Col di Lana (di cui uno villa borromeo), 2 via Abate d’Adda (di cui uno villa borromeo), 3 frazione La Ca, 1 giardinetti della biblioteca. Interrotta la strada dei Boschi, sempre per un albero caduto.

Diversi tetti scoperchiati, danni alla Stazione Buttafava e al muro di cinta dello Stadio comunale crollato.

Sulla provinciale, via Monte Rosa, si è spezzato il maestoso albero nella proprietà Rovagnati, quello che ogni Natale diventa un luminoso albero.

Meteo 24 luglio: Arcore albero Rovagnati

Nubifragio in Brianza: Concorezzo

Polizia Municipale e Protezione Civile di Concorezzo sono sul territorio per la rimozione degli alberi e dei rami caduti. Tutti i parchi comunali sono stati chiusi. Diversi semafori sono saltati, i tecnici sono stati già contattati per il ripristino.

Nubifragio in Brianza: Cornate d’Adda

A Cornate d’Adda le raffiche di vento hanno abbattuto un albero appena fuori dal municipio. Il Comune raccomanda la cittadinanza alla precauzione: “Poco fa sul nostro territorio si è abbattuta una bufera che ha creato danni e divelto alberi, come questo fuori dal Palazzo Comunale – si legge nel messaggio postato sui social nel pomeriggio di lunedì-.Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati e sono in azione per risolvere le problematiche. Vi invitiamo a prestare attenzione, nei vostri movimenti”.

Nubifragio in Brianza: Lissone e Macherio

II fiume artico di pioggia e grandine che venerdì aveva impressionato a Seregno, questa volta ha colpito Macherio e Lissone: in entrambe le località l’acqua ha invaso le strade.

Nubifragio in Brianza: Desio

A Desio numerosi alberi caduti, con interruzione energia elettrica in alcune case, traffico in tilt sulle strade di maggior traffico, allagamenti in centro.

All’Ospedale a causa della grandine e del forte vento sono andate in frantumi alcune vetrate esterne (di corridoi e piani). Nessun danno a stanze con pazienti né sale operatorie. Il personale è al lavoro per cambiarle.

Nubifragio in Brianza: Biassono

Caduti grossi pini sulle case: tranciati i cavi energia elettrica in un quartiere, danni a case e ad auto.

Nubifragio in Brianza: Seregno

In via Trilussa è caduto il muro di cinta lungo lo stadio di calcio, i mattoni si sono rovesciati su un’auto: un minore risulta ferito lievemente.

Meteo 24 luglio: Seregno stadio Ferruccio

Meteo 24 luglio: Seregno stadio Ferruccio

Edificio scoperchiato in zona Sant’Ambrogio, colpita anche dalle interruzioni di corrente elettrica strascico del nubifragio di venerdì.

Meteo 24 luglio: Seregno

Nubifragio in Brianza: da Cesano Maderno a Desio

Incredibile il numero di alberi caduti sulla direttrice che attraversa Cesano Maderno, Binzago a ridosso della Ss35, San Bernardo e San Carlo, al confine con Seregno, Sant’Ambrogio e infine Desio. Anche sulle arterie principali tanti alberi a terra e traffco difficoltoso.

Nubifragio in Brianza: la Statale 36

Traffico difficile sulla Statale 36 ss36 da Carate Brainza a Monza, per allagamenti anche delle uscite.