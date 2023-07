Maltempo: tromba d’aria e downburst su Monza e Brianza, il video su Seregno

Formazione di sistemi temporaleschi violenti e tornado ma anche di “downburst distruttivi” nelle previsioni per lunedì 24 luglio, come puntualmente è avvenuto. Temporali che si sono mossi rapidamente da ovest a est, come era stato venerdì 21 luglio, allerta della Protezione Civile per rischio temporali (codice arancione) e rischio idrogeologico (codice giallo) in vigore fino alle 14 di martedì 25 luglio.

Maltempo: tromba d’aria alla Cà, ad Arcore

Il passaggio di una tromba d’aria sulla frazione La Cà ad Arcore era stato ipotizzato dai cittadini per tutto il pomeriggio di lunedì, confermato dalla protezione civile e dal sindaco Maurizio Bono in serata durante il consiglio comunale per spiegare le decine di alberi caduti, le recinzioni divelte e le tegole scardinate.

Maltempo: downburst a Seregno

Di “Downburst” ha parlato nel tardo pomeriggio il sindaco di Seregno facendo il bilancio di un’altra giornata difficile per la città: “Un fenomeno meteo molto particolare, che si chiama Downburst. Si tratta di una raffica discendente, è un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Le folate possono raggiungere velocità elevate, prossime o superiori ai 100 km/h. I danni apportati riguardano una superficie ben più estesa rispetto a quella interessata da un tornado che è un fenomeno più localizzato e caratterizzato da raffiche di vento in rotazione ciclonica. Essendo associato a fenomeni temporaleschi è spesso accompagnato da forti precipitazioni e fulminazioni. Il fenomeno ha interessato un territorio piuttosto esteso della Brianza Sud e del Vimercatese, arrivando a Monza e a Cologno Monzese”.

Il Downburst sembrerebbe corrispondere ai danni creati in linea retta sull’asse tra Cesano Maderno e Desio, con decine di alberi sradicati, danni ai tetti e alle costruzioni.