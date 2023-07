Maltempo: forti raffiche di vento su Arcore, “una tromba d’aria sulla Cà”

Fortemente colpita dal nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio, in Brianza, anche Arcore. Forti raffiche di vento e pioggia hanno abbattuto una dozzina di alberi, interrompendo l’accesso alla città attraverso le vie principali, in quella che sembrerebbe essere stata (secondo numerosi testimoni) una tromba d’aria con epicentro nella frazione della Cà. Più di 50 gli alberi caduti in totale sul territorio del paese.

La notizia della tromba d’aria è stata confermata in serata di lunedì dal sindaco in consiglio comunale.

Maltempo: forti raffiche di vento su Arcore, abbattuta la recinzione dello stadio

Tanti anche i danni riportati alle infrastrutture private e comunali, a cominciare dallo stadio di via Monte Rosa (con la recinzione completamente divelta) e agli esercizi commerciali più prossimi al fulcro della violenta precipitazione. Diverse sono state le piante del parco di Villa Borromeo ad essere state abbattute, tra le quali, si riporta anche di alcune finite in abitazioni private.

Meteo 24 luglio: stadio comunale via monte rosa foto Meteo 24 luglio: via Beretta

“Se a livello di allagamento, questa volta le fognature – secondo quanto riportato a caldo dall’amministrazione – hanno retto egregiamente. A causare i veri problemi sono state le forti raffiche di vento”.

Maltempo: forti raffiche di vento su Arcore, piante pericolanti

Solo pochi giorni fa il sindaco Maurizio Bono, aveva risposto alle critiche dell’opposizione, in merito al mancato deflusso dell’acqua piovana in seguito alla tempesta di venerdì 21 luglio, rassicurando sullo stato del sistema fognario, e sull’efficacia e prontezza degli interventi, grazie al sistema di Alert System. Se da un lato il sistema informatico può agire sulla prevenzione e la tempestività di intervento, di certo però non può mettere al riparo i cittadini dalle migliaia di euro di danni provocati dallo scatenarsi delle forze della natura.

“È tutto pomeriggio che provo a chiamare il comune – ha raccontato un abitante della zona boschi con un albero di proprietà del comune precipitato nel porticato di casa – ci sono altre piante pericolanti e, viste le previsioni per stanotte, ho paura capiti di nuovo”.