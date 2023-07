Monza, precipita per dieci metri dal giardino di casa e cade nel sottopasso allagato: salvata dai poliziotti

Provvidenziali: all’ennesimo violento temporale, nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, gli agenti della Polizia di Stato si sono recati a verificare le condizioni del sottopasso di via Casati, a Monza, soggetto ad allagamenti, e hanno tratto in salvo una donna. Appena arrivati sul posto i poliziotti della Squadra volanti della Questura hanno notato una persona annaspare nell’acqua, nel sottopasso allagato, che tentava disperatamente di restare a galla per respirare.

Monza, donna salvata dagli agenti che soccorrono anche un autotrasportatore

I quattro agenti si sono immediatamente immersi nell’acqua limacciosa riuscendo a trarre in salvo la donna, una 64enne monzese, la quale, piangendo, ha abbracciato gli agenti e raccontato l’accaduto: poco prima ha detto di essere uscita dalla sua abitazione, al pian terreno rispetto al sottopasso, e aprendo la porta che dà al giardino è scivolava ed è stata risucchiata dal flusso dell’acqua precipitando nel vuoto per circa 10 metri e finendo nel sottopasso allagato ricolmo di oltre tre metri d’acqua.

Un miracolo: accompagnata all’ospedale San Gerardo le sue condizioni di salute sono risultate buone. I poliziotti, dopo aver salvato la donna hanno anche soccorso un autotrasportatore rimasto bloccato nello stesso sottopasso con l’acqua che ormai stava penetrando nell’abitacolo del mezzo, mettendolo al sicuro.