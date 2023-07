Maltempo: il parco di Monza ancora chiuso, possibile apertura lunedì 24 a mezzogiorno

Alla fine della giornata di sabato 22 luglio c’è un primo bilancio dei danni causati al parco dal nubifragio che ha colpito Monza venerdì sera. “La perturbazione di venerdì 21 luglio mattina ha causato danni contenuti che nell’arco della giornata sono stati risolti-si legge una nota del Consorzio di gestione– solo alcuni alberi hanno subito danni, la maggior parte degli interventi hanno pertanto riguardato la pulizia dei viali e la rimozione di alcune branche. La fruizione del Parco non è stata interrotta in quanto, a seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Consorzio, non sono emersi problemi di sicurezza per il pubblico“.

Ben diverso il bilancio del nubifragio con vento e grandine di venerdì sera: i danni sono stati “ingenti”-si legge nella nota- e a farne le spese anche uno dei simboli del patrimonio verde, quella quercia rossa gemella nei giardini della Villa che da poco tempo era stata inserita nel registro degli alberi monumentali d’Italia.

Parco di Monza, dopo il maltempo si pensa alla riapertura: Giardini ancora chiusi

I tecnici del Consorzio si sono messi al lavoro già venerdì sera per rimuovere una branca caduta al di fuori delle mura nel Comune di Villasanta, in via Confalonieri, e hanno liberato i principali viali del Parco (Cavriga, Mirabellino, Montagnetta, San Giorgio) al fine di consentite l’accesso dei mezzi delle squadre di interventi per la mattina di sabato.

Il parco è rimasto chiuso per tutta la giornata di sabato, nella giornata di domenica 23 e l’intendimento del sindaco, sentito il parere degli agronomi, è di riaprire nella giornata di lunedì 24 alle 12, mentre i giardini reali potrebbero rimanere chiusi al pubblico per qualche giorno ancora.

In queste ore al lavoro ci sono tutte le forze del Consorzio 85 tecnici e 15 operai) insieme all’associazione volontari della Polizia di stato, le Gev, la protezione civile e A.V.R S.p.a per rimuovere le piante cadute (almeno 150 tra il parco e la città) , la messa in sicurezza di rami pericolanti e il controllo di tutti i percorsi e viali del Parco.