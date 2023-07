Maltempo, Monza chiede alla Regione lo stato di emergenza per calamità naturale

Parco di Monza: possibile, dopo che in mattinata si completeranno le verifiche necessarie, una possibile parziale riapertura nella giornata di domenica 23 luglio. Intanto, con una nota indirizzata al Presidente di Regione Lombardia e all’Assessore Romano la Russa, la città di Monza ha chiesto sabato 22 luglio l’attivazione dello stato di emergenza per calamità naturale. Nel documento presentato alla Regione e siglato dal sindaco Paolo Pilotto, vengono descritte le conseguenze dei violentissimi temporali che venerdì 21 luglio hanno investito la città con danni a cittadini, imprese e beni pubblici.

Maltempo, il lungo elenco dei danni a Monza

Decine gli alberi caduti, danneggiati immobili e auto, smantellate coperture di edifici pubblici e privati, senza contare i danni all’enorme valore ambientale e paesaggistico all’interno del compendio del Parco e della Villa Reale, che sono ancora in via di censimento. A causare disagi anche interruzioni di erogazione di corrente elettrica.

“Il pronto intervento di Polizia locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e altre Istituzioni ha aiutato a contenere possibili conseguenze immediate sulla circolazione e sulla erogazione dei servizi pubblici e privati – ha detto Pilotto – ma già dalle prime verifiche sono stati riscontrati danni molto ingenti“. Tecnici sono al lavoro per compilare le stime necessarie a riguardo.

Maltempo, domenica 23 giardini pubblici e cimiteri chiusi: possibile parziale riapertura del Parco

Per precauzione anche domenica 23 luglio i giardini pubblici, i cimiteri e i Giardini della Villa Reale resteranno chiusi per consentire il completamento della messa in sicurezza delle situazioni più critiche. C’è invece qualche spiraglio per una parziale riapertura del Parco di Monza.