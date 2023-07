Maltempo, oltre 70 interventi a Monza dei vigili del fuoco: cautela per eventuale presenza di amianto

Alcuni interventi sono stati effettuati anche con tecniche N.B.C.R. (nucleare, batteriologico chimico e radiologico) per la presunta presenza di amianto all’interno di alcuni materiali recuperati: le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno lavorato senza sosta negli ultimi due giorni per affrontare le conseguenze del maltempo in provincia con richieste di soccorso pervenute ininterrottamente anche durante tutta la giornata di sabato 22 luglio. Durante la notte precedente sono stati 41 gli interventi portati a termine dalle squadre di via Mauri, altri 60 sabato 22.

L’unità di comando locale posizionata in via Marsala a Monza

Monza: messa in sicurezza di strutture pericolanti

Si è trattato in particolare della messa in sicurezza o recupero di strutture pericolanti a causa delle violente raffiche di vento e della rimozione o taglio di piante. Funzionari del Comando sono stati inoltre chiamati “a valutare l’integrità strutturale di edifici e manufatti parzialmente crollati o pericolanti“. Oltre 70 gli interventi effettuati a Monza: “il territorio più colpito della provincia”.

Monza: unità di comando locale in via Marsala

Per la gestione delle richieste di soccorso ed esigenze logistiche posizionato un carro U.C.L. (Unità di Comando Locale), inviato dal Comando di Como, in via Marsala, punto di riferimento per le squadre dei vigili del fuoco al lavoro – oltre 15 – e alleggerendo il lavoro della sala operativa di via Mauri. In servizio sei autopompe, due autoscale e una piattaforma di elevazione tridimensionale e diversi mezzi di supporto. Il Comando VV.F. di Como ha inviato anche una squadra con una A.P.S. (autopompa serbatoio) a supporto delle squadre del Comando Monzese. Attorno alle 19 la situazione è pressoché rientrata nella normalità.