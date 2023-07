Maltempo: le macerie dell’allagamento sulla rotonda e lo sconforto dei residenti di Lesmo

I residenti di via Ungaretti a Gerno di Lesmo quantificano i danni dell’acqua penetrata nei box e nelle cantine e accumulano le macerie vicino alla rotonda. “Questa è una situazione pazzesca – ha detto uno dei residenti – stamattina ho dovuto caricare su un carro attrezzi la mia auto d’epoca ed è stato un vero colpo al cuore, ma come me anche tanti altri vicini stanno vivendo lo stesso disagio”.

Maltempo: le macerie, “Non possiamo andare avanti così”

La rabbia per gli abitanti della zona è grande anche perché recentemente sono stati effettuati dei lavori di manutenzione della rete fognaria da parte di BrianzAcque. “Pensavamo che quella era la soluzione e invece tutta l’acqua che doveva di finire nella fognatura ce la siamo trovata nei garage – ha detto sconsolato il signore – Così non si può certo andare avanti che qualcuno intervenga”. Un appello accorato mentre le macerie stanno li in bella vista vicino alla rotonda sperando che qualcuno le rimuova. Molti tra l’altro i giardini e gli orti privati danneggiati dalla grandine.