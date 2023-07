Maltempo: i vigili del fuoco di Monza fanno gli straordinari con 75 chiamate in una sera

Super lavoro per i pompieri brianzoli dopo la pioggia di venerdì sera 21 luglio. I vigili del fuoco del Comando di Monza hanno dovuto far fronte a diverse richieste di soccorso in seguito alla nuova perturbazione che ha colpito il territorio provinciale a partire dalle 20 sono state più di 75 le chiamate gestite dalla sala operativa della sede di via Mauri.

Maltempo: i vigili del fuoco e le aree più colpite

L’area del capoluogo risulta essere la più colpita: 39 le richieste di intervento pervenute dalla città di Monza, 8 dal comune di Brugherio e 7 da quello di Nova Milanese e hanno riguardato principalmente allagamenti e alberi pericolanti.

Dodici le squadre dei vigili del fuoco permanenti e volontarie, impegnate nelle operazioni di soccorso: sul territorio sono state inviate 6 autopompe, 3 mezzi di elevazione (due autoscale e una piattaforma aerea tridimensionale)e altri mezzi di supporto.