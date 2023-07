Maltempo: Monza conta i danni con il Parco, giardini e alcune strade chiusi

Il giorno dopo è quello della conta dei danni. Quello in cui Monza si sveglia e scende per strada. Si rimbocca le maniche. Cerca di mettere ordine al caos, di liberare giardini e parcheggi, di mettere in sicurezza marciapiedi e passaggi pedonali. Lo fa con uno sguardo al cielo, perché dopo i due eventi estremi di venerdì 21 luglio, uno in mattinata e uno all’ora di cena, non c’è da stare tranquilli nel vederlo scurirsi, di nuovo. Si parla a voce bassa, si guardano i rami spezzati, i tronchi schiantati, le radici divelte. I semafori in tilt. Vigili del fuoco e protezione civile: tutti al lavoro sabato anche mattina, 22 luglio, dopo una notte di interventi a ciclo continuo. Alle 10 il sottopasso delle cinque curve di via Toniolo, che si era allagato in serata, era ancora chiuso e nemmeno si poteva tornare percorrere la ciclabile del canale Villoresi.

Maltempo: Monza e le vie inaccessibili al traffico

Tanti danni lungo i viali alberati della città, da via Borgazzi a viale Ugo Foscolo, alberi abbattuti in tanti (troppi) giardini, pubblici e privati, e aree verdi. A San Fruttuoso impedito il transito lungo un tratto di via Marelli per un albero schiantato al suolo e lavori di rimozione di alberi caduti anche all’oratorio del quartiere. Ma è tutta Monza a fare la conta dei danni, perché il nubifragio di ieri sera è stato (a dir poco) violento. E in via Marsala, alla centrale operativa della Polizia locale, era presente fino a tarda sera anche il sindaco Paolo Pilotto per gestire e coordinare gli interventi: priorità per la rimozione di rami e alberi abbattuti alle strade di maggiore scorrimento, tra cui Borgazzi e via Sicilia, via Aquileia e via Marsala. Immediati anche i sopralluoghi lungo il perimetro del parco e agli incroci segnalati come più critici per via di impianti semaforici non funzionanti.

Maltempo: Monza conta i danni e le decisioni del Comune

Intanto dal Comune hanno fatto sapere che: ” Dopo gli interventi più urgenti svolti nella notte per il ripristino delle condizioni di sicurezza è ancora in corso il bilancio dei danni, che esclude comunque il coinvolgimento di persone. Resta chiuso al traffico il tratto di viale Romagna da Via Calatafimi fino all’interazione con via Goldoni. Per precauzione e per consentire i necessari controlli restano chiusi oggi e fino al ripristino della sicurezza il Parco di Monza, i Giardini Pubblici e i Cimiteri della città. Si raccomanda a tutti la massima prudenza nei tratti dove non sono ancora stati rimossi rami e alberi caduti”.