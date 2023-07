Maltempo (e non solo), in tutta la Brianza 300 interventi dei vigili del fuoco

Superlavoro: sono stati complessivamente oltre 300 (154 dei quali a Monza, gli altri soprattutto a Seregno, Brugherio, Limbiate, Desio e Nova Milanese) gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, nelle ultime 48 ore, in tutta la provincia, per le conseguenze del maltempo del 21 e 22 luglio. La maggior parte delle richieste, specificano dal Comando, “ha riguardato alberi o rami pericolanti (108 interventi) o la rimozione e verifica strutturale di elementi costruttivi pericolanti (106 interventi)“. Pervenute inoltre richieste per danni d’acqua (24 interventi) e per soccorso a persone (23 interventi).

Maltempo, 115 vigili del fuoco operativi con oltre trenta mezzi

Sono stati 115 gli operativi tra tra Vigili del Fuoco, capisquadra e capi reparto, ispettori e funzionari permanenti e volontari che si sono alternati e hanno lavorato ininterrottamente. Utilizzate 14 autopompe, 3 autobotti, 2 autoscale, 1 piattaforma aerea di elevazione, 7 fuoristrada e altri automezzi a supporto.

L’incendio autovettura sulla A51

La Sala operativa del Comando ha dovuto gestire anche gli interventi non strettamente legati al maltempo: 15 ad esempio le richieste pervenute per principio di incendio. Alle 21 di sabato 22 luglio, inoltre, squadre del Comando sono intervenute sulla A51 all’altezza dell’uscita di Burago per un incendio vettura e, alle 23, per un incidente stradale lungo la SS36.