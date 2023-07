Monza, tetto di un palazzo spazzato via dal maltempo: tratto di viale Europa chiuso

Un intero tetto, verosimilmente in amianto, di un palazzo al civico 23 spazzato via dal temporale di venerdì 21 luglio e un tratto di strada completamente chiuso, ancora, domenica 23 luglio, per consentire le operazioni di messa in sicurezza a Monza, in viale Europa. Sul posto presenti squadre specializzate dei vigili del fuoco e pattuglie della Polizia locale. Gli agenti hanno mascherine sul volto.

L’accesso a viale Europa inibito da viale Romagna

Monza, tetto scoperchiato: materiale recuperato dai vigili del fuoco

L’accesso chiuso da via Goldoni

Il materiale, volato via dal palazzo alto sette piani (e quindi attualmente senza copertura) e finito sull’asfalto sottostante (fortunatamente senza causare feriti), è stato completamente recuperato dai vigili del fuoco in alcuni grandi sacchi posti lungo la strada, transennata agli accessi da viale Romagna e via Goldoni.

(ha collaborato Federica Fenaroli)