Giussano: perde il controllo in Valassina, 38enne gravissimo e ricerche di un passeggero (che non c’è)

Per cause al vaglio della Polizia stradale avrebbe perso il controllo dell’auto, una vecchia Opel Corsa finendo contro il guard rail della Valassina e percorso diverse centinaia di metri prima di arrestarsi sulla carreggiata, dove l’hanno trovato i soccorritori, in gravissime condizioni tanto da essere stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato rianimato sul posto.

Giussano, l’incidente stradale in Valassina: è gravissimo

Il ferito è un uomo di 38 anni. Il sinistro è accaduto nella tarda serata di sabato 22 luglio, attorno alle 23, lungo la Statale 36 Valassina, in direzione Lecco, all’altezza di Giussano-Briosco. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo. Altri automobilisti che hanno assistito all’accaduto hanno subito dato all’allarme. Sul posto si sono portate due pattuglie della Polizia stradale di Monza, un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, un’automedica e squadre dei vigili del fuoco. Il personale paramedico è subito intervenuto sul ferito, rianimandolo sul posto prima del trasferimento a Monza.

Giussano, le segnalazioni circa la presenza di un passeggero

Da alcune segnalazioni era parso che un passeggero a bordo della Opel subito dopo l’incidente si fosse allontanato a piedi ma sono state attivate ricerche, operate dai vigili del fuoco in tutta la zona, senza riscontri.

Il tratto è rimasto percorribile lungo una sola corsia fino attorno alle 2 di notte, per consentire i soccorsi e i rilievi, quando la direttrice è stata completamente riaperta al traffico.