Arcore cammina insieme per il Comitato Maria Letizia Verga

Torna domenica 5 maggio 2024 la “Camminiamo Insieme”, manifestazione podistica non competitiva organizzata dalle associazioni arcoresi a sostegno del Comitato Maria Letizia, nello studio e nella cura della leucemia dei bambini.

Nata nel 1991, da un’idea tutta arcorese per sensibilizzare sulla donazione del midollo osseo, l’iniziativa raggiunge quest’anno la sua ventinovesima edizione. Il ritrovo per la tradizionale camminata benefica del mese di maggio, che lo scorso anno ha visto coinvolte circa duemila persone, è fissato per le 9.15 in largo vela, con l’inizio della camminata previsto per le 9.30.

Arcore cammina insieme su due percorsi

Come consuetudine la “Camminiamo Insieme” si articolerà su due percorsi per le strade ed i boschi di Arcore: uno di 5km e uno di 8km. Entrambi i percorsi prevederanno una sosta ristoro presso la fattoria Teruzzi di viale Brianza e presso le Scuderie di Villa Borromeo (arrivo del percorso).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, saranno invece presenti nel parco della villa comunale Gonfiabili, la Pazza Pesca, Carabinieri a cavallo e stand delle varie associazioni partner, per continuare la festa all’insegna della solidarietà. Sarà possibile inoltre pranzare presso lo Chalet degli Alpini (previa prenotazione) ed assistere alle dimostrazioni della Polisportiva Bernate, sempre nel pomeriggio arcorese nel segno di tradizione e solidarietà.