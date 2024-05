Vimercate celebra l’Europa parlando di Pnrr e guardando l’Eurovision in piazza

In occasione della Giornata dell’Europa il Comune di Vimercate organizza due iniziative che celebrano il nostro continente e le sue istituzioni parlando delle opere realizzate con i Fondi Pnrr e guardando l’Eurovision Song Contest in piazza.

Sabato 11 maggio, alle 10.30, nell’auditorium della Biblioteca Civica è in programma un incontro pubblico con le istituzioni cittadine per dare conto delle iniziative europee e dei progetti finanziati dal PNRR attualmente in esecuzione.

Vimercate celebra l’Europa e l’incontro in auditorium

L’iniziativa, dal titolo “Vimercate in Europa, l’Europa a Vimercate: PNRR, HEARD e altri progetti da

raccontare”, è un resoconto sullo stato di attuazione dei progetti PNRR, sul progetto europeo HEARD

(finanziato dalla Commissione Europea) e sul progetto BELC – Costruire l’Europa con i consiglieri locali,

promosso dal Parlamento Europeo. Fra i relatori, il vicesindaco Mariasole Mascia (con delega specifica a

PNRR e politiche europee), l’Assessore alla Cura delle Persone Riccardo Corti, e il consigliere comunale,

membro BELC, Daniele Dossi.

Alle 20, invece, un megaschermo montato in piazza Roma trasmetterà la finale dell’Eurovision Song

Contest, ospitato quest’anno a Malmoe, in Svezia.

In centro storico poi sarà possibile girare fra i banchi del mercatino regionale francese, che apre la sera di venerdì 10 e si chiude domenica 12 maggio.