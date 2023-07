Incidente sul viale Fulvio Testi, muore il passante, gravissimo il centauro 30enne di Lissone

E’ ricoverato in gravissime condizioni il centauro 30enne di Lissone che sabato pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale. Morto sul colpo il pedone, Luciano Avigliano, un 73enne residente nella zona, investito dalla moto lungo viale Fulvio Testi all’altezza dell’incrocio con via Santa Marcellina e via Santa Monica.

Incidente in viale Fulvio Testi: un morto e un ferito grave

Il 30enne è ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda. Nell’impatto ha riportato lesioni al bacino, a entrambe le gambe e soprattutto alla testa. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati in viale Fulvio Testi, alle 17.15, con due ambulanze e un’automedica, il motociclista era incosciente. È stato portato via intubato con una corsa in codice rosso verso il vicino Niguarda. Per l’anziano, invece, non c’è stato niente da fare. È morto nell’impatto violento con la due ruote.

Incidente in viale Fulvio Testi: indagini in corso per capire la dinamica

A chiarire le responsabilità del centauro e del pedone, saranno utili alle indagini della Polizia locale di Milano, le telecamere che hanno immortalato lo scontro e ripreso chi non ha rispettato il semaforo rosso e il conseguente obbligo di stop.