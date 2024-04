Monza: Forza Italia contro il Pums e «l’ideologia di sinistra»

Forza Italia di Monza si scaglia contro le ipotesi di estensione della ztl e di ampliamento della sosta a pagamento contenute nel piano urbano della mobilità sostenibile adottato il 28 marzo dalla giunta. Sabato 27 aprile il partito ha avviato al mercato di piazza Cambiaghi la «campagna informativa» che proseguirà in diversi quartieri.

Monza: Forza Italia contro il Pums, «rischio desertificazione del centro»

«Monza – afferma il coordinatore cittadino Giuliano Ghezzi – è vittima dell’ideologia di sinistra che l’amministrazione sta seguendo nel tentativo di dare soddisfazione ad alcuni gruppi di ambientalisti oltranzisti. I provvedimenti annunciati rischiano di desertificare il centro in quanto, senza un adeguato potenziamento del trasporto pubblico locale, impediranno a tanti cittadini di arrivarci: come ci ha chiesto una signora che abita all’interno della circonvallazione, sua mamma di ottant’anni come farà ad andare a trovarla se sarà estesa la ztl?».

L’isolamento del centro, aggiunge, avrebbe «pesanti conseguenze non solo sulla viabilità ma anche sull’economia e la sicurezza in quanto comporterebbe la chiusura di molti negozi».

Monza: Forza Italia contro il Pums, le proposte di modifica

«Non abbiamo alcuna intenzione di sottovalutare il pums – aggiunge il forzista – né di prenderlo come un libro dei sogni: è un documento amministrativo e tale lo consideriamo. La mancanza di un cronoprogramma rappresenta una cambiale in bianco consegnata alla giunta di turno che potrebbe attuare i contenuti in maniera non organica, senza prima potenziare il trasporto pubblico».

Forza Italia, conclude Ghezzi, sta preparando alcune proposte di modifica del piano che comprenderanno anche il rafforzamento dei servizi di bike e car sharing e l’incremento delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Monza: Forza Italia contro il Pums, osservazioni fino al 3 giugno

Fino al 3 giugno sarà possibile presentare le osservazioni al documento che in autunno dovrebbe approdare in consiglio comunale per l’approvazione.