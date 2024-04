Monza, +15% di turisti in città: «Intercettiamo gli stranieri a Milano»

Sono stati «oltre 120mila gli arrivi in città nel corso del 2023», con un aumento «del 15% circa rispetto al 2022»: lo spiega l’assessore al Marketing territoriale Carlo Abbà, precisando che l’anno scorso i pernottamenti hanno superato la soglia dei 250mila, registrando anche loro una crescita del 15%.

Sono invece raddoppiate le emissioni del passaporto turistico “Il giro di Monza in sessanta giorni”: dalle 13mila del 2022, grazie anche al maggior numero di siti di interesse visitabili attraverso il circuito, alle 26mila del 2023.

Monza, +15% di turisti in città: promossa, secondo l’assessore, la nuova campagna di promozione

«I dati relativi al primo trimestre del 2024 sono in fase di elaborazione: l’impressione, però, è più che positiva. Anche solo passeggiando per il centro gruppi di turisti che parlano in inglese o in spagnolo si incontrano sempre più spesso».

Merito, secondo l’assessore, anche della nuova campagna di promozione turistica “Monza, let’s go to the point”: realizzata in collaborazione con l’agenzia Yes!, è stata lanciata in occasione dell’ultima edizione della Bit di Milano dello scorso febbraio.

Monza campagna promozione turistica “let’s go to the point”

«Si è scelto di usare l’inglese e di puntare l’attenzione sull’arte e sulla cultura, sullo sport e sulla natura. Vogliamo intercettare soprattutto i turisti stranieri che arrivano a Milano e invogliarli a visitare anche la nostra città. Con Milano stiamo lavorando molto, così come con la Camera di commercio e con Assolombarda, per sostenere il posizionamento di Monza come città turistica di rilevanza internazionale».

Per rendere il capoluogo della Brianza sempre più appetibile, anche grazie ai proventi della tassa di soggiorno (circa 450mila euro nel 2023), «si sono migliorati i servizi di accoglienza e, oltre alla nuova campagna, sono stati realizzati nuovi materiali di comunicazione, si è rinnovato il portale online dedicato alla promozione turistica e si è entrati a far parte di nuovi itinerari culturali» nazionali e internazionali che, da Teodolinda a Napoleone, puntano alla riscoperta della storia della città.

Monza, +15% di turisti in città: i dati generali

Il sito inlombardia.it conferisce a Monza il primo posto nella classifica delle destinazioni più visitate della provincia (seguita da Vimercate e da Cesano Maderno) e la descrive come “un’oasi incontaminata e ricca di bellezze naturali e artistiche”.

Secondo Polis Lombardia (dati 2022) i mesi più gettonati per una visita in città sono settembre (il mese del Gran premio) e ottobre, subito seguiti da novembre e dicembre. In crescita anche l’estate, soprattutto il mese giugno. I visitatori (che, se italiani, nel 2022 sono arrivati per lo più da altre zone della Lombardia, poi dal Lazio, dalla Campania e dalla Sicilia) hanno potuto scegliere di soggiornare in una delle 145 strutture ricettive attive in città. Analizzando ulteriormente i dati, si nota come solo 11 di queste rientrino nella tradizionale categoria “alberghi”: sono 134 quella definite come strutture “extra alberghiere” – vale a dire appartamenti destinati ad affitti brevi, b&b e affittacamere.