Tra Monza e la calabrese Taverna, un legame forte per 300 persone

C’è un legame sottile che nel corso della vita non si spezza, ed è quello con le proprie origini: perché «un uomo potrà andar via dalla propria terra, ma la sua terra non andrà mai via dal suo cuore».

Tra Monza e Taverna, negli anni 50-60 decine di persone partirono dalla Calabria

Salvatore Veraldi la pensa così, e come lui la pensano i tavernesi che lo scorso weekend sono arrivati a Monza con l’intenzione di celebrare il legame, forte, che ancora oggi unisce il capoluogo della Brianza al piccolo comune della provincia di Catanzaro. Perché è proprio da lì che negli anni Cinquanta e Sessanta decine e decine di persone hanno scelto di partire per cercare lavoro e fortuna in Brianza. Il primo a farlo, ricorda Veraldi, «è stato Salvatore Amelio: nel 1953 aveva fatto il militare a Monza e a Monza, alla fine, decide di stabilirsi, invitando a trasferirsi qui prima il fratello e poi via via altri familiari» e dando vita «a una vera e propria catena di spostamenti che ha coinvolto un numero sempre maggiore di famiglie», tra cui la sua.

Tra Monza e Taverna, iniziativa dell’associazione culturale Mediterranea Magna Grecia

Così anche quest’anno l’associazione culturale Mediterranea Magna Grecia, di cui Veraldi è socio, si fa promotrice della due giorni che è culminata domenica 28 aprile con un pranzo a cui hanno aderito trecento tavernesi, tra quelli residenti a Monza e quelli (tra cui alcuni rappresentanti istituzionali) che hanno scelto di mettersi in viaggio per partecipare all’iniziativa.

Al pranzo è stata invitata anche una rappresentanza del Comune di Monza, sindaco Paolo Pilotto incluso, ma momenti ufficiali sono stati programmati anche nella giornata di sabato: in mattinata, negli spazi del cimitero di viale Ugo Foscolo, alla deposizione di una corona in memoria dei defunti tavernesi cui ha fatto seguito la celebrazione, da parte di don Antonio Ranieri, padre spirituale di Taverna, di una messa in loro suffragio.

Tra Monza e Taverna, il precedente nel settembre 2021

Un’iniziativa simile era già stata organizzata a Monza nel settembre 2021, mentre l’estate scorsa, nel mese di agosto, sono stati i tavernesi (ormai monzesi d’adozione) a partire per Taverna dove, allo stesso modo, erano state organizzate diverse iniziative istituzionali e aggregative.