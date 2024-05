Monza: presunta frode fiscale, Antonio Rosati assolto in Cassazione

“Dieci anni di fango” dice il legale di Antonio Rosati, monzese, ex presidente del Varese Calcio e indagato nel crac di cooperative che operavano a Malpensa, nel 2014, una presunta maxi frode fiscale da 60 milioni di euro che ruotava intorno al consorzio Expo Job Spa, assolto in via definitiva dalla Cassazione. Rosati era stato condannato a 9 anni in primo grado con una riduzione pena in Appello a 2 anni e 4 mesi.

Monza, il legale di Rosati all’Ansa: “Per due terzi dei capi di imputazione era già stato assolto”

L’assoluzione definitiva da parte della Suprema Corte sarebbe intervenuta per prescrizione: “Che riguarda un terzo dei capi di imputazione. Per tutto il resto Rosati era già stato assolto” ha dichiarato il legale alla agenzia Ansa.