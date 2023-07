Monza: centra l’auto in sosta e si ribalta, soccorsi in corso Milano

Se l’è cavata senza conseguenze gravi l’uomo di 29 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì 20 luglio, in corso Milano a Monza, ha perso il controllo della sua auto Hyundai, è andato contro un’auto in sosta e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata.

Monza: centra l’auto in sosta e si ribalta, intervenuti anche i vigili del fuoco

È successo intorno alle 0.30, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di auto e luogo dell”incidente.

L’uomo, origini senegalesi, è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.