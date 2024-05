Veduggio con Colzano, chiuso lo svincolo della statale 36 dopo un incidente stradale

Momenti di paura sabato 4 maggio, sulla strada statale 36, dove poco prima delle 19.30 una vettura, all’uscita di Veduggio con Colzano, in direzione Milano, è andata in modo autonomo a sbattere contro il guardrail a lato della carreggiata.

Veduggio con Colzano: rischio scoppio della vettura a gas

Lo svincolo chiuso

Sul momento, il sinistro non sembrava aver prodotto gravi conseguenze, anche perché il conducente è sceso senza denotare problematiche particolari. All’arrivo sul posto, però, la polizia stradale ha riscontrato che una fuoriuscita del gas che alimentava il veicolo, con rischio di scoppio, e perciò lo svincolo stesso è stato chiuso, mentre il traffico sulla statale è stato deviato.

Veduggio con Colzano: al lavoro i vigili del fuoco di Carate Brianza

I vigili del fuoco sul posto del sinistro

Per la messa in sicurezza del mezzo, è stato richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco, sopraggiunti da Carate Brianza con un’autopompa. Consistenti le ripercussioni anche per la viabilità interna, poiché le macchine in arrivo da Veduggio con Colzano, per immettersi sulla statale 36, saranno costrette fino al termine dei lavori a raggiungere lo svincolo di Briosco.