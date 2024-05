Allerta meteo a Villasanta: scuola allagata, giovedì e venerdì chiusi asilo e primaria

Scuole chiuse giovedì 16 e venerdì 17 maggio a Villasanta causa maltempo. L’indicazione riguarda solo i bambini della scuola primaria Villa e i piccoli dell’asilo Tagliabue che sono da tempo ospitati negli spazi della primaria.

Allerta meteo a Villasanta: allagato il locale servizi del seminterrato della scuola Villa

L’ordinanza è stata emessa nel tardo pomeriggio del 15 maggio dal sindaco, Luca Ornago. All’origine del provvedimento c’è l’allagamento del locale servizi nel seminterrato della scuola Villa, che si è verificato nella giornata del 15 maggio.

«Tutti gli edifici del plesso saranno interessati da un intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela dell’incolumità di bambini, studenti e del personale docente e non docente», fa sapere il primo cittadino.

Allerta meteo a Villasanta: alle 18 Lambro rientrato sotto soglia critica al ponte di San Giorgio

Sempre nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio è stato necessario chiudere al traffico il tratto di via Regina Margherita in prossimità del ponte tra l’incrocio con via della Resega e la prima rotonda di via Regina Margherita, a causa del preoccupante innalzamento del livello del Lambro. Una situazione, almeno questa, che è poi parzialmente rientrata nel corso del tardo pomeriggio del 15 maggio, quando intorno alle 18 il livello del Lambro in prossimità del ponte di San Giorgio si è abbassato di circa 30 centimetri, rientrando nei limiti di sicurezza.

«Resta comunque necessario monitorare l’evolversi del meteo anche nel corso delle prossime ore e della notte», ha concluso Ornago.