La Molgora straripa e invade le strade di Cavenago, Burago e Usmate Velate, dopo le forti piogge di mercoledì 15 maggio. A Cavenago si è osservato un cedimento del ponte sul torrente Pisanegra, mentre a Caponago è stato necessario chiudere la Sp 13 che riaprirà solo giovedì.

“Si comunica che via Manzoni è chiusa dopo la Piattaforma ecologica a causa del cedimento del ponte sul torrente Pisanegra – ha fatto sapere l’amministrazione di Cavenago – Raccomandiamo la massima pridenza e di uscire in auto solo se necessario“.

Allerta meteo nel Vimercatese: occhi puntati anche sul Molgora, straripata a Burago, Vimercate e Usmate Velate

Tra Burago e Vimercate la strada Santa Maria Molgora è completamente allagata. Mentre a Usmate Velate la Protezione Civile ha posizionato una barriera di legoblock in via Miramonti per rallentare il flusso d’esondazione del Molgoretta.

“Altri punti del territorio sono in questo momento attenzionati per verificare le situazioni createsi a seguito delle intense piogge avvenute in queste ore. Si raccomanda attenzione negli spostamenti. Possibili interruzioni del traffico automobilistico per prevenire situazioni di criticità“, hanno fatto sapere dal Comune.