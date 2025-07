Meteo Monza e Brianza: gran caldo fino a venerdì, poi pioggia e temperature in calo

L’ondata di calore che sta facendo salire le temperature a 38 gradi ha una data di scadenza: venerdì 4 luglio. Lo dice il Servizio Meteo di Arpa Lombardia che prevede “a partire da sabato un primo calo delle temperature di 4-6 gradi. Previsto anche il ritorno di piogge e temporali, in particolare nella giornata di domenica”. Attenzione alta quindi per il rischio di rovesci anche di forte intensità.

Meteo Monza e Brianza: gran caldo fino a venerdì, le previsioni di 3Bmeteo.com

Gli esperti di 3Bmeteo.com confermano la tendenza. «L’anticiclone subtropicale, protagonista assoluto di questo inizio d’estate 2025, a partire dal weekend si indebolirà in maniera significativa, lasciando spazio a una vasta ed energica circolazione depressionaria che, dai Paesi nordici, si estenderà fino al Mediterraneo centrale – spiega Manuel Mazzoleni – Sarà soprattutto da sabato che l’azione delle fresche correnti atlantiche, pilotate dalla depressione sul Nord Europa si farà sentire a partire dal Centro-Nord. Se venerdì i temporali diurni si formeranno perlopiù sui settori alpini e appenninici centro-settentrionali in forma isolata, tra sabato e, ancor più, domenica, essi diventeranno diffusi su tutto il Nord, interessando non solo i rilievi ma anche gran parte della Val Padana, ad eccezione della Romagna orientale, dove potrebbero risultare blandi o assenti»

Le correnti fresche porteranno la pioggia e anche un calo termico con temperature che nella settimana del 7 luglio dovrebbero rimanere comprese tra 25 e 28 gradi, con apprezzabile calo anche delle minime sotto i venti gradi.

Meteo Domenica 6 luglio tendenza

Meteo Monza e Brianza: gran caldo fino a venerdì, le temperature eccezionali in Europa

L’ondata di calore è stata eccezionale in tutta Europa e decisamente anomala, dato il periodo. Tra Spagna e Portogallo sono state registrate le temperature più alte per il mese di giugno, con picchi prossimi ai 47°C in Portogallo e 46 °C in Andalusia. In Francia sono stati superati i 40°C, con 16 dipartimenti in vigilanza rossa, 1.350 scuole chiuse e la sommità della Tour Eiffel chiusa per sicurezza a causa del caldo. Caldo anche in Germania dove si sono toccati i 39/40 °C, soprattutto nelle regioni occidentali e meridionali (Baden-Württemberg, NRW, Berlino, Dresda), dove persiste una grave siccità: in alcune zone, i primi sei mesi del 2025 risultano i più secchi dal 1893. Nel Regno Unito, giugno è stato il secondo mese più caldo dal 1884, mentre il 1° luglio è risultata la giornata più calda dell’anno con +33,6 °C a Frittenden.

«Tornando in Italia – spiega 3Bmeteo.com – l’1 luglio la stazione meteorologica a 4.750 metri sul Monte Bianco ha registrato ben +5,7 °C, con picchi di +6,4 °C a Capanna Margherita. Lo zero termico ha sfiorato i 5.400 metri sulle Alpi, un valore mai registrato prima in Italia, specie in questo periodo dell’anno. Questo significa che tutte le vette alpine hanno registrato temperature positive, rendendo la montagna vulnerabile, instabile e pericolosa, con gravi conseguenze per i ghiacciai. Di rilievo anche le 33 ore consecutive con temperature positive sulla cima del Monte Bianco».