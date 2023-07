Una donna di 58 anni è morta schiacciata sotto un grosso pino mediterraneo. La tragedia è avvenuta lunedì 24 luglio poco prima delle 16 in via Braille, appena dopo il nubifragio che ha spazzato di nuovo la Brianza a partire dalle 14 con vento forte.

Maltempo: donna schiacciata da un albero a Lissone, stava andando a piedi al lavoro

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Desio, la polizia locale di Lissone, l’auto medica del 118 di Monza e i volontari della Croce Verde. È toccato ai vigili del fuoco tagliare l’enorme pianta ed estrarre il corpo della vittima.

Si tratta di una donna di origine marocchina che stava andando al lavoro in una ditta distante 200 metri dall’incidente. Era a piedi.

Maltempo: donna schiacciata da un albero a Lissone, nella zona caduti altri sette pini meditarranei

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che la donna fosse uscita per raggiungere il posto di lavoro. Mentre camminava, l’albero è precipitato sull’asfalto, sospinto dal fortissimo vento, schiacciandola. Nella zona, oltre a quello, sono caduti altri 7 pini mediterranei.

Maltempo: lavoratori delle ditte e residenti sul posto

Il primo tentativo di soccorso è arrivato dai lavoratori delle ditte dell’area. I medici e i soccorritori hanno tentato di rianimarla, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono arrivati anche molti abitanti del quartiere, spaventati per ciò che era appena accaduto. Difficili le operazioni di spostamento dell’enorme pianta, che si sono protratti per quasi un’ora. Indagini in corso per accertare responsabilità e l’esatta ricostruzione dell’incidente.