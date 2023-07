Maltempo: ancora temporali e grandine sulla Brianza, Arcore allagata

Puntuale poco prima delle 21 accompagnato da una sequenza ininterrotta di lampi a illuminare il cielo prima di scaricare la grandine. Un altro violento temporale si è abbattuto lunedì sera sulla Brianza, il penultimo fra quelli previsti dalla perturbazione che dovrebbe esaurirsi all’alba di martedì con picco dalle 2 alle 5. Allerta arancione fino alle 14 di martedì 25 luglio.

Maltempo: tanta acqua tutta insieme ha provocato allagamenti

Si è mosso come le ultime perturbazioni che hanno interessato la Brianza, ma è stato più breve anche se tanta acqua tutta insieme ha provocato diversi allagamenti.

Meteo 24 luglio Arcore Meteo 24 luglio Arcore via Abate d’Adda Meteo 24 luglio Lesmo grandine

Maltempo: ad Arcore e Usmate

Ad Arcore, che era rimata all’asciutto nella giornata di lunedì, le vasche volano non hanno retto al secondo round dopo il lavoro di contenimento del pomeriggio e il centro si è allagato. Il problema dell’acqua si è risolto già nella serata, è rimasto invece quello dell’energia elettrica in via Abate d’Adda colpita da un black out causato da un albero caduto. La strada è chiusa dall’incrocio con via Montegrappa fino a via Podgora.

Chiuso in entrambi i sensi di marcia viale Brianza dopo l’incrocio con via Liguria, chiusa via Fornace.

Intanto via Gilera è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia.

Disagi anche sulla Bananina con auto bloccate nel sottopasso di Usmate