Maltempo: martedì mattina presto le valutazioni definitive per il concerto di Springsteen

Martedì mattina presto, verso le 6, le valutazioni definitive per il concerto di Bruce Springsteen, la chiusura a Monza del tour europeo. Lo ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto intervistato da Radio Popolare al termine di una riunione sul tema.

Springsteen a Monza: l’allestimento è proseguito senza sosta

L’allestimento dell’evento è proseguito ininterrottamente, la città lunedì ha affrontato una nuova emergenza. Con altri temporali nella notte previsti fino alle 5 del mattino di martedì (un’allerta arancione è stata diramata fino alle 14 di martedì 25 luglio).

Poi, secondo quanto riportato dalle previsioni, la giornata dovrebbe stabilizzarsi con un pomeriggio sereno e una serata asciutta (al contrario di quanto previsto nelle ultime settimane).

L’organizzatore Claudio Trotta in una diretta dalla Gerascia sabato dopo il primo nubifragio aveva mostrato l’area del concerto uscita praticamente indenne dalla pioggia di venerdì, ma in un contesto di estrema emergenza che ha portato alla chiusura del parco fin da venerdì.

Maltempo: decine di persone al lavoro al parco e in città

Il sindaco ha vissuto il nubifragio di lunedì dall’interno del parco e ha visto la macchina della sicurezza continuare a lavorare.

Decine di persone negli ultimi giorni sono state impegnate al parco e in città per pulire, mettere in sicurezza, bonificare. Concentrate sulle strade di maggiore traffico e i luoghi di frequentazione.

Maltempo: la centrale operativa della Protezione civile

“La centrale operativa coordinata dalla Protezione civile è costantemente attiva per gestire tutte le segnalazioni sul territorio in ordine di priorità. Per urgenze telefonare ai numeri 0392816259 e 0392816271”, ha fatto sapere l’assessore Marco Lamperti.

Squadre impegnate nelle vie Correggio, Buonarroti, viale Sicilia, Borsa, Foscolo, Borgazzi, Lippi, Rota, viale delle Industrie, Stucchi, Tiepolo, viale Cesare Battisti, Cavallotti, San Gottardo, Procaccini, Amati, Meda, Solferino, Quintino Sella, Bixio, Ferrari/Borsa, Pellettier angolo Stelvio, Boccaccio/Cantore, Parcheggio stadio, Stazione FFSS, Tevere, Marsala 21, Tevere 16, Monte Oliveto, della Lovera, Mauri, Aquileia, viale Brianza.