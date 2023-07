Seconda ondata di maltempo sulla Brianza: ancora pioggia forte e grandine, danni a Monza e traffico in tilt

Seconda ondata di maltempo nella serata di venerdì 21 luglio, dopo quella che ha provocato danni in mattinata, ancora con forti temporali, grandine e vento. Appena dopo le 20 un’altra perturbazione si è scatanata di nuovo da ovest verso est, colpendo ancora nel cuore della Brianza, tra Seregno e Giussano per poi avanzare verso Monza e il Vimercatese.

Seconda ondata di maltempo sulla Brianza: danni a Monza

Allagamenti a Monza dove, documentato anche sui social, è caduto un pino all’interno della scuola Hensemberg nel quartiere San Carlo. Danni causati dal vento anche alle attività in centro.

In tarda serata in corso gli interventi più urgenti per la rimozione di rami e alberi abbattuti, con la priorità per le strade di maggiore scorrimento tra cui via Borgazzi, viale Sicilia, via Aquileia e via Marsala.

Sopralluoghi in corso, con vigili del fuoco e protezione civile, anche lungo il perimetro del Parco e negli incroci segnalati come più critici, dove gli impianti semaforici non sono funzionanti.

Il Comune ha informato che tutte le squadre sono attive per ripristinare al più presto la sicurezza e la regolarità della circolazione. Segnalazioni e interventi gestiti e coordinati dalla centrale operativa di via Marsala, presente anche il sindaco Paolo Pilotto.

Seconda ondata di maltempo sulla Brianza: grandine su Giussano e Brugherio, risparmiate alla mattina

A Giussano, risparmiata alla mattina dopo i danni di due settimane fa, in serata ha grandinato e si sono allagate le strade centrali, da via Milano a via Nenni

Risparmiata al mattino, anche Brugherio in serata ha subito danni: allagamenti e alberi caduti nella zona centrale, sei gli alberi caduti in via Trombello e uno in via San Domenico Savio; una lamiera è volata nel cortile di un condominio in zona viale Monza. Ma i residenti non ne hanno individuato la provenienza.

Seconda ondata di maltempo sulla Brianza: traffico in tilt

Comuni a ogni angolo della provincia i disagi al traffico: in tilt sulla Statale 36, con pesanti rallentamenti anche sulla autostrada A4 nel tratto urbano e sulle provinciali. Sulla Valassina traffico bloccato da Desio fino a Monza per l’allagamento delle uscite.