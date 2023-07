Il maltempo ha fatto un ferito a Paderno Dugnano. Attorno alle 10.50, uno dei pioppi cipressini di via Europa si è spezzato di netto ed è crollato su un portalettere dell’ufficio postale di Buozzi che proprio in quel momento stava percorrendo la strada in sella allo scooter di servizio, provocandogli un trauma cranico e la lussazione di una spalla.

Maltempo: postino colpito da un albero a Paderno Dugnano, il primo aiuto dagli automobilisti di passaggio

Il primo soccorso al postino, uno dei veterani dell’ufficio di centrale, classe 1958, è stato dato da alcuni automobilisti che si sono fermati e hanno sollevato il tranco spezzato, che tra l’altro, è stato in grado di rompere di netto la parte posteriore dello scooter di servizio.

Il postino, visibilmente sotto shock, ha atteso l’arrivo del personale di Varedo Soccorso con l’automedica, che dopo averlo visitato sul posto e dopo avere constatato che le contusioni risultavano severe, lo hanno condotto al Niguarda in codice giallo dove sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale che si è occupata di fare i rilievi, mentre i vigili del fuoco di Monza provvedevano a ridurre le dimensioni del fusto per poi metterlo in sicurezza.

Maltempo: non è la prima caduta di alberi in via Europa-via Serra

Non è la prima volta che le alberature di via Europa-via Serra si abbattono al suolo, rivelando e ribadendo la mossa totalmente infelice, a suo tempo di scegliere proprio i pioppi cipressini per quel viale che costeggia uno degli insediamenti residenziali di più recente edificazione di tutta la città di Paderno Dugnano. Negli anni decine di quei pioppi di tipo americano, come comunemente vengono chiamati, sono caduti sotto la spinta di vento o piogge straordinarie confermando il mancato radicamento di questo genere di alberature in quel punto preciso della città. Ma è la prima volta che una persona di passaggio rischia la vita per il cedimento improvviso di un albero in viale Europa.