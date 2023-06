Monza, ferito dall’albero caduto addosso: «Salvato dal mio fisico, se fosse arrivato in testa…»

La loro intenzione era quella di prendere un caffè al bar ma a modificare il programma ci hanno pensato il vento e un albero spezzato. Tutto è successo in una frazione di secondo venerdì pomeriggio poco dopo le 16.30 in via Paisiello, nel quartiere San Rocco. Roberto M., 41 anni, si è trovato a terra con un albero addosso e nella sua caduta ha trascinato inconsapevolmente sull’asfalto la sua compagna.

Monza, ferito dall’albero caduto addosso: 41 anni, stava camminando con la compagna

“Se ci penso mi sembra di essere stato il gemello di Fantozzi al quale capitavano situazioni a dir poco inverosimili – racconta – avevo appena parcheggiato la mia automobile e camminavo tranquillamente per la mia strada parlando con la mia compagna. A un certo punto ho sentito qualcuno che urlava: l’albero, l’albero. Non ho fatto in tempo ad accorgermi di nulla e mi sono ritrovato a terra con un peso enorme addosso. Istintivamente ho pensato che un paio di persone molto corpulente mi avessero aggredito. Invece, era stato un albero che aveva ceduto tutto a un tratto, probabilmente a causa del vento”.

Monza, ferito dall’albero caduto addosso: la prognosi

Risultato: un braccio rotto e diverse escoriazioni sulla schiena per lui (“non riesco nemmeno a mettere una maglietta, per fortuna che adesso fa caldo”) e tre vertebre malconce per lei, coinvolta suo malgrado nella carambola.

Monza, ferito dall’albero caduto addosso: spavento e dolore

Ancora spaventato e dolorante, lui ammette che “se posso raccontare questa storia lo devo al mio fisico massiccio che, in un certo senso, ha attutito il colpo e al fatto che l’albero non mi abbia colpito in testa. Se in quel momento fosse passato un bambino o qualcuno di media corporatura temo che le conseguenze sarebbero state peggiori”.

Nel frattempo, si è informato sullo stato dell’albero caduto. La pianta in questione non presentava alcun tipo di sintomo e si trovava accanto a una precedentemente segnalata al comune che, peraltro, era stata oggetto di potatura di un ramo secco: “Se non è sfortuna questa….”, conclude amaramente.