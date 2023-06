A Monza precipitano alberi: due feriti a San Rocco

Due persone, un uomo e una donna, sono state portate in codice verde all’ospedale San Gerardo dopo essersi ferite per la caduta di un albero a Monza. È successo in via Paisiello, nel quartiere di San Rocco e le persone coinvolte sono state soccorse dal 118 e trasferite al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale.

Non si è trattato dell’unico episodio della giornata: un grosso ramo si è spezzato ed è precipitato al suolo anche in via Monte Cervino, a Triante, dove fortunatamente non sono state coinvolte persone ma un’auto in sosta. Anche in questo caso sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale.